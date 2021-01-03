Hayvanlar için sahadalar

Hayvanlara yönelik işlenen suçlarla ilgili emniyet birimleri, yaşanan eksikliği ortadan kaldırmak için kısa süre önce yeni bir projeyi hayata geçirdi. Özel tasarlanmış araçlarıyla görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekibi, dertlerini anlatamayan canlılar için aralıksız çalışıyor.

İstanbul Emniyeti bünyesinde görev yapan ve neredeyse tamamı veterinerlik mezunu olan ekip 4 ayda 100 hayvanı kurtardı. Suçla mücadelenin yanında, hayvanların sorunlarıyla da ilgilenen polisler, kırsal ve ormanlık alanları dolaşarak, sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakıyor. Ekipler hayvanlara yönelik suçlarla ilgili, telefonlara kolayca yüklenebilen “HAYDİ” (Hayvan Durum İzleme) programı üzerinden ihbar bekliyor.

Başlangıç aşamasında 260 polisin görev aldığı proje için en fazla personel ise Ankara, İstanbul ve İzmir'de görevlendirildi. Polisler, özel tasarlanmış ekip aracı ve 8 kişiden oluşan personelle çalışıyor. Ankara'da kurs alarak göreve başlayan polislerde aranan en önemli özellik ise “Hayvan sevgisi.” Suçla etkin mücadele etmek için sürekli proje üreten polisler, her gün İstanbul'daki ormanlık alanlarda hayvanları kontrol ediyor.

Hayvanları elleriyle besliyorlar

Sokak köpeklerini elleriyle besleyen polisler, önce hayvanların sağlık sorunlarını inceliyor ardından da sevgi göstererek onların güvenini kazanıyor. Kendilerine yaklaşmak adına çekinen köpekler için de farklı noktalara yiyecek bırakıyorlar. Doğa polisleri, pandemi döneminde ve kış şartlarında da hayvanların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Hayvanlarla aralarında oluşan muhteşem dostluk

İstanbul Belgrat Ormanı'ndaki özellikle yaz döneminde sokak köpeklerinin piknikçilerin bıraktığı yiyecekler sebebiyle daha şanslı olduğunu söyleyen polisler, yiyecek bırakılamayan diğer kırsal alanlardaki hayvanların güçlük yaşadığını belirtiyor. Ekipler bu yüzden ulaşılmaz olan yerlere de yiyecek bırakmaya çalışıyor. Hayvanlar artık onları görünce tanıyor. Ve o muhteşem dostluk başlıyor.

‘HAYDİ' ihbar hattı devrede

Hayvanlara yönelik işlenen suçların üzerine kararlı şekilde gittiklerini anlatan Doğa polisleri, 4 aylık süreçte 100 hayvanın insanlardan kurtarıldığını söyledi. Aralarında eziyet edilen atlar, köpek dövüşlerinde kullanılan pitbull cinsi köpekler, Hint horozları ve cinsel istismara maruz kalan hayvanlar da var.

Emniyetin ardından çevre, doğa ve hayvan koruma birimleri jandarma ekipleri bünyesinde de kurulurken, “HAYDİ” adı verilen aplikasyonla da şikayet sistemi oluşturuldu. Cep telefonlarını indirilen HAYDİ uygulamasıyla, hayvanlara yönelik işlenen suçlarla alakalı şikayet yapılabiliyor.