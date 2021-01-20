Hayvanlar sıcak havalar nedeniyle uykuya yatamıyor

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kış uykusuna yatamayan hayvanların güçsüz kalabileceğine, çeşitli hastılıklarla karşılabileceğine dikkat çekti. Kılıç kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle hayvanların kış uykusuna yatmadığını söyledi:

“Önceki yıllarda şunu gördük; aralık ayında bile kurbağalar dolaşıyordu. Bu kurbağalar için büyük tehlikedir. Çünkü onların kış uykusuna, daha doğrusu kış dinlenmesine geçmeleri lazım. Bölgemizde memeli hayvanlardan kuşlar burayı ya terk ettiler ya da kışı burada geçiriyorlarsa kış uykusu yok. Kokarcagiller ve kaya sansarı kış uykusuna yatabilirler. Bölgemizde yok ama kırsalda ayılar var. Sıcak devam ettiği zaman bunlar kış uykusuna yatamıyorlar. Doğal ve biyolojik süreçleri aksıyor.”

Bütün bunların nedeninin küresel ısınma, küresel ısınmanın sebebi de insan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, ağaçlandırmanın önemli olduğuna değindi:

“İnsan bunun üstesinden gelir. Biz 200 yılda bu hale getirdik. Umarım kısa sürede eski hale getiririz. Eğer fosil yakıtlardan vazgeçersek, güneş ve rüzgâr enerjisine dönersek küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltırız. Bir de ağaçlandırmaya önem vermemiz lazım. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, valilikler, özel ya da kamu kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katılmalı. Bunu insan bozdu, insan yapabilir de.” (DHA)