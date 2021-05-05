Hayvanlara işkence kamerada

Fransa’nın Finistère kentinde L214′ adlı hayvan hakları koruma derneği tarafından mezbahaya yerleştirdikleri gizli kamerada ortaya çıkan işkence görüntüleri hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

Briec ilçesindeki bir domuz mezbahada çekilen görüntüler, hayvanların tek ayaklarından asıldıkları, elektroşok ile yapılan işkence ve diğer hayvanların önünde kesildikleri görülüyor.

Hayvan hakları derneği L214 durumun içler acısı olduğunu ifade ederek, “Kan donduran görüntüleri görmeye devam ediyoruz. Hayvanlara işkencede birinci sıradayız. Mezbahaların acilen denetimden geçmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

22 kişinin çalıştığı mezbahada Covid-19 salgını nedeniyle ayda 5 binin altında hayvan kesildiği ifade edildi. Öte yandan, 2018 yılında başkent Parisin Lacs şehrinde bulunan mezbahada çekilen görüntüler üzerine organik hayvancılık sertifikasına da sahip olan Boischaut Mezbahasının çalışma iznini durdurulmuştu.