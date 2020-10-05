Hayvanları Koruma Günü’nde köpeği tüfekle vurdu

Sivas'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, arazide yanına çağırdıkları köpeği havalı tüfekle vurdu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde gerçekleşen olayı fark edenler duruma tepki gösterip, yaralı köpeğin görüntülerini çekti. Yaralı hayvan barınakta tedaviye alınırken, jandarma olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanan 4 Ekim’de, akşam saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre; mesire alanında piknik yapan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevrede gezinen köpeği yanına çağırıp, havalı tüfek ile boyun ve göğüs kısmından yaraladı. Yaralanan köpek çevredekilerce cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Köpeği vuran kişi, yanındaki kişiyle birlikte 58 BB 738 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların tepkileri de görüntülere yansıdı.

Yaralı köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi hayvan barınağı ambulansıyla götürülüp, tedaviye alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgeden kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

“GEREKEN CEZALARIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Olaya şahit olan Mesut Yıldız, “Bu köpek yanımıza geldi. Besledik, yemek verdik, sonra birisi ıslık çalarak çağırdı köpeği. Islık çalan kişinin yanına gitti ve sonra bağırarak geri kaçtı. Her tarafı kanıyordu. Biz o kişilerin yanına koştuk, elinde tüfek vardı ve kaçmaya başladı. O kişilere gereken cezaların verilmesini istiyorum” dedi.

“GÖĞÜS KAFESİ ÜZERİNDEKİ KASTA SAÇMA KALMIŞ”

Sivas Belediyesi veteriner hekimi Şahin Alıcı ise köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bu köpeğimize 5,5 milimetrelik tüfekle ateş açılmış. Boyun bölgesinden saçma girmiş ve göğüs kafesi üzerindeki kasta saçma kalmış. Bunu biz radyografik incelemeyle tespit ettik. Şikayette bulunan şahıslar da olayı jandarmaya intikal ettirdiğini bildirdiler. Şu an adli soruşturma devam ediyor” diye konuştu. (DHA)