Hayvanlarını otlatırken tesadüfen buldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde besi çiftliği işleten iki ortak, küçükbaş sürüsünü otlatırken binlerce yıllık mağarayı keşfetti.

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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde tesadüfen bulunan, doğanın sarmaşıklarla gizlediği mağara görenleri hayran bıraktı. İnegöl Belediyesi mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

“DEFİNECİLER TAHRİP ETMİŞ”

Ortağı Fatih Selimler ile mağarayı keşfeden Yavuz Aydınlı, “Burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Tesadüfen burayı bulduk ve tamamen örtülüydü. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik. Defineciler yüzünden hasarlar var. Onları fark ettik. Genel anlamda çok büyük bir mağara görüntüsü var. Uzmanların incelemesi gerekiyor” dedi.

“ŞEHRİMİZ ADINA YENİ BİR HEYECAN”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, ” Bu şehrimiz adına yeni bir heyecandır. Çünkü şehrimizde turizmin gelişmesini istiyoruz. Bu sarkıtların yer aldığı mağaranın turizme kazandırılması ya da doğaseverlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. (İHA)



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