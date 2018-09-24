Hayvanseverler festivalde buluşuyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Katılımcıların evcil hayvanlarıyla birlikte gelip, söyleşi ve sahne etkinliklerinin yanı sıra farklı oyunlar, eğitimler ve ödüllü yarışmalarla keyifli bir gün geçirecekleri ilk festival, 30 Eylül Pazar günü Kemerburgaz'da yapılacak. Katılımcıların hem büyükler hem çocuklar el ele vererek hazırlayacakları kulübeler de sokak hayvanları için bağışlanacak. Petival’de çocuklar kulübeleri, hayal güçlerini kullanarak, istedikleri gibi boyayacaklar.

Petival’de elde edilecek gelirin yüzde 20’si, yapılan işbirliği gereği sokak hayvanlarının klinik tedavileri için Bana Göz Kulak Ol Derneği’ne bağışlanacak.

Özellikle çocuklarla, karşılaştıkları bazı sorunlarla baş etmenin yolları üzerine koç köpeklerle yapılan rehabilitasyon çalışmasına da festivalde yer verilecek. Koç Köpekler Noah ve Tekila ile yapılacak mini atölye çalışmaları ile bu alanda köpeklerle yapılan çalışmaların etkisi de katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşılacak.

BÜYÜK ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Etkinlik kapsamında Bana Göz Kulak Ol Derneği'nden Özge Özder ve Aslı Tandoğan başta olmak üzere hayvansever birçok değerli oyuncunun yanı sıra eğitmen Ersen Akbaş ile söyleşiler gerçekleştirilecek. Yaş sınırı olmayan festivalde Gökcan Sanlıman, akustik performans sergileyecek. Levent Erim de DJ setinin başına geçecek.