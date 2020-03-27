Hayvanseverlerden sokak hayvanları unutulmasın kampanyası

Corona virüsü nedeniyle sokak dostları da zor zamanlar yaşıyor. İnsan eliyle beslenen can dostlarımızın hayatı da tehlikeye girdi. Sağduyulu hayvan dostları Muğla genelinde bölgesel kampanyalar başlattı. Hayvanseverler belediyeye de çağrı da bulunarak, sokak hayvanlarını unutmamasını ve barınakların daha özenli olması istendi.

DATÇA'DA YARDIM KAMPANYASI

Hayvanseverlerden Melda Omay, Muğla Datça'da 31 Mart tarihine kadar bir kampanya başlatıldığını duyurarak, şu çağrıda bulundu; “Sevgili hayvan dostları, yaşadığımız kötü süreçte size şimdi gündem dışı gibi görünen ama virüsten kaynaklanan ekonomik sonuçlarla ilgili bir sorundan bahsedeceğim. Datça’nın Hızırşah mahallesinde adeta 2. barınak gibi bir alan var. Funda Hanım ve kızı Dünya, 48 köpek, 20 den fazla kediye ev sahipliği yapıyor. Fakat bunu sürdürecek güçleri tükenmek üzere. Bir destek kampanyası yapalım dedik, toparlanacak para ile mama alacağız, faturayı ve hesap hareketlerini sizlerle şeffaf bir biçimde paylaşacağız.”

SOKAĞA YENİ ATILMIŞ EŞEK

Marmarisli hayvan dostu Suna Ak, önceki yıllarda Marmaris'te güçleri ve sütleri bitince özellikle Marmaris ile Datça karayolu arasındaki Balıkaşıran bölgesine ölüme terk edilen eşeklere bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Bir duyum üzerine bölgeye araştırmaya giden Ak da şu bilgileri paylaştı: “Hasta ve kalkamadığı söylenen bir eşeğe bakmaya gittim. Durumunu gördükten sonra tüm kurumları arayıp bilgi vermek istedim fakat herkes topu birbirine attı. Bu arada orada eşeğe her gün ot ve saman getiren bir çobana rastlayınca içim biraz rahatladı. O bölgede yardım bekleyen çok sayıda sahipsiz eşek var”

BİR PAKET MAMA YA DA ÜCRETİNİ BAĞIŞLAYIN

Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen de sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı: “Bakım evinin üçayakları (Tek ayakları olmayan köpekler) ne yazık ki hiç kimse onları sahiplenmek için kuyrukta beklemiyor. ️Onları evinize almadan uzaktan da olsa bir paket mama veya ücretini bağışlayarak destek olmak isterseniz memnun oluruz.”



KÖYCEĞİZLİLER SEFERBER

Köyceğizli hayvan dostları sokaklarda yaşayan köpek ve kedileri kısırlaştırmak ve tedavilerinde harcanmak üzere Köyceğiz 2. El Pazarı Kültür Merkezi'nin bahçesinde stant açarak, herkesi desteğe davet etti.