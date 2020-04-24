Hayvanseverlere müjde: Sokak hayvanlarını gezdiren ve besleyenlerin cezası iptal edildi

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilin valiliklerine talimat göndererek düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyenlerin, özel izne gerek görülmeden besleme bölgelerine yemek götürme amacıyla sokağa çıkanların cezalarının iptal edileceği açıklandı. Sokağa çıkma yasağı sırasında sokak hayvanlarına düzenli olarak besleme yapanlara veya evdeki köpeklerini sokağa gezdirmeye çıkaranlara kesilen cezalar da iptal edilecek.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen “Köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar” tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve Soylu'nun kesilen cezalarla ilgili olarak, “Bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dediğini söyledi.

HAYVANLARI BESLEYENLERE CEZA KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Ömür Gedik yaptığı açıklamada Soylu'nun “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dediğini belirtti.

Soylu, besleme yapan gönüllerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.

Bu konuda kesilen cezaların iptali ve bilgi almak için 0 850 304 99 87 veya 0 533 445 88 83 numaralı telefonlardan bilgi alınabileceği açıklandı.