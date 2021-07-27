Hazar Gölü’nde toplu martı ölümleri tedirgin etti

Elazığ'ın Hazar Gölü yakınında bulunan Gezin bölgesinde sorumluluk alanında yer alan Hazar Gölü'nde, martı ölümlerinin olduğu görüldü. SÖZCÜ'ye konuşan MHP Elazığ İl Genel Meclisi Üyesi Osman Dilek, İl Özel İdaresine bağlı Mahalli İdareler Birliğine her sene 800 bin TL kaynak aktarılmasına rağmen birliğin görevini yerine getirmediğini ve o bölgede meydana gelen kirlilikten dolayı martı ölümlerinin olduğunu kaydetti.

“MARTI ÖLÜMLERİ KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR”

Hazar Gölü bölgesinde meydana gelen martı ölümlerine ilişkin konuşan MHP Elazığ İl Genel Meclisi üyesi Osman Dilek, şunları kaydetti:

* Martı ölümleri kirlilikten kaynaklanıyor. O bölgenin yukarısında Elazığ İl Özel İdaresine bağlı Mahalli İdareler Birliğinin kontrolünde olan bir arıtma tesisi var.

* Bu arıtma tesisi çalışmıyor, arıtma tesisinin pompalarıyla o bölgeyi basmadığı zaman oradaki oluşan kirlilikten dolayı orada hayvan ölümleri meydana geliyor. Elazığ İl Özel İdaresinden her sene Mahalle İdareler Birliği’ne 800 bin TL ödenek gidiyor.

* Aynı zamanda o bölgede Güneş Enerji Sistemi var buradan gelen gelir ise olduğu gibi yine Mahalle İdareler Birliğine gidiyor. Atık su parası, çöp parası almalarına rağmen halen ücret karşılığında ilaçlama yapıyorlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gelip o bölgede ilaçlama yapmış.

“BİRLİK ALDIĞI PARANIN HAKKINI VERECEK”

Hazar Gölü çevresinde bu tarz görüntülerin meydana gelmesinin üzücü olduğunu belirten Dilek, “Bu birliğe o kadar para aktarılıyorsa Hazar Gölü gibi cazibe alanı olan bir yerde bu tarz görüntüler olmaması için Mahalli İdareler Birliği aktarılan o paranın hakkını verecek. Biz MHP olarak bu konunun takipçisi olacağız halkın parasını çarçur ettirmeyiz” ifadelerini kullandı.

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