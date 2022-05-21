Haziran ayına günler kala kar sürprizi yaşadılar

Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

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Bayburt’ta sıcaklığın aniden düşmesinin ardından kar yağışıyla yüksek kesimler bembeyaz oldu.

Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Hayvancılık işiyle uğraşan Salih Yangöz isimli vatandaş, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor” dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan illeri için zirai don uyarısında bulundu. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

AĞRI DAĞI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yüzde 65’lik bölümü Iğdır, yüzde 35’lik bölümü ise Ağrı il sınırları içinde olan Ağrı Dağı da beyaza büründü.



(DHA-İHA)