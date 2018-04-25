Hedef hayal kurabilen çocuklar yetiştirmek

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bir toplumun sağlıklı gelişimi öncelikle çocukların nasıl eğitildiğine bağlı. Toplumu ve insanlığı ileri götürmenin ilk adımı da hayal kurmak, kurulan hayalleri gerçekleştirmek için cesurca harekete geçmek. “Yetişkinler hedeflerimize ulaşmak için plan yaparken, çocuklar büyük hayaller kurar” diyen Yeşilyurt Açı Koleji Kurucusu Erdan Bayam, “Konfüçyus’un dediği gibi ‘Ağaca tırmanabilenler yıldızlara ulaşmayı hayal edenlerdir.’ Yeşilyurt Açı Koleji olarak çocukların doğru yönlendirmeler ile hayal kurmalarının problem çözme becerisine etki etmesini ve karşısına çıkan durum ya da problemlere hızlı refleks verip, her durumla baş etme becerisini sergilemelerini amaçlayan bir program geliştirdik. Bu sayede akademik başarılara ve gerçek hayatın akışına uyum sağlayabilen nesiller yetişiyor. Pedagog ve rehberlik servisinin yaşlara özel olarak geliştirdiği oyunlarla çocuklar hayal kurmaya teşvik ediliyor. Örneğin; küp şeklinde zarlar üzerine çeşitli şekiller çiziliyor. Atılan 5 zarın üst yüzeyindeki şekillerle çoçukların bir hikaye yaratması sağlanıyor. Tüm ekip bu hikayeye katkı sağlarken bir ekip çalışması yaratılıyor ve çocuklar hayal gücünü zorlayıp hikaye yaratımına destek oluyor. Kolejde uygulanan bir diğer teknik ise canlandırma. Her hafta bir ülkeye yada eski bir uygarlığa yolculuk yapılıyor. O ülkeye ait yemekler yeniliyor veya o uygarlığa ait kostümler giyinilerek, o medeniyetin tarihi öğreniliyor. Bu canlandırma tekniği sayesinde kültürel bilgiler hafızada kalıyor ve tüm öğrencilerin katılımı eğlenceli biçimde sağlanmış oluyor” dedi.