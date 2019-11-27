Helena Bonham Carter, Prenses Margaret rolüne kendini kaptırdı, insanlarla arasına mesafe koydu

Netflix’te yayınlanan The Crown dizisinin üçüncü sezonunda, Prenses Margaret rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Helena Bonham Carter, canlandırdığı karaktere fazlasıyla kendini kaptırmış görünüyor.

Daily Telegraph’a konuşan 53 yaşındaki oyuncu, diziye başlamadan önce Kraliyet Ailesi hakkında araştırmalar yaptığını, Prenses Margaret ile ilgili bilgi topladığını belirtti. Helena, Margaret'in kendi davranışlarını belirlemesine yardımcı olduğunu söyledi ve artık selfie çekmek için yanına gelen hayranlarıyla sınır koymayı öğrendiğini belirtti.

“Prenses Margaret bana ilham verdi. Dizi için pek çok basın turu yaptım. Artık daha katı ve insanlara karşı daha az toleranslıyım” diyen Carter şöyle devam etti: “Her zaman insanlara karşı çok anlayışlı oldum. Ama şimdi şunu söylüyorum ki, bu her zaman fotoğraf çekmek isteyen insanlara yeterli olmuyor. Daha fazla fotoğraf isteyenlere artık ‘Bu kadar yeter’ diyebiliyorum.”