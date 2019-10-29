Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hem ağladı hem ağlattı; küçük kızın Atatürk aşkı
Bugün millet olarak büyük bir heyecanla cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Herkes Cumhuriyet paylaşımları yaparken, küçük bir kızın Atatürk'e olan aşkı izleyenleri göz yaşlarına boğdu...
Yaşam 29 Ekim 2019 - 12:34

Küçük bir kız çocuğu… Elinde telefon, kendi kendine video çekmiş… ‘Merhaba arkadaşlar’ diye başlıyor söze… Önce anlamıyorsunuz neden bahsediyor ama sonra Atatürk’e olan aşkını o titreyen sesinde, o gözyaşlarında görüyorsunuz…
‘Kimi seviyorum hayatımda biliyor musun, Atatürk tabii ki… Bizim evde fotoğrafı bile yok’ derken duygulanması, Ulu Önder Atatürk’ün hayatını anlatırken ağlaması, izleyenlerin de içine işledi. İşte bu güzel, içi Atatürk sevgisiyle dolu olan küçük kız çocuğu, bugün sosyal medyaya damgasını vurdu. Sadece sosyal medya da değil aslında… Whatsapp’tan da herkes birbirine bu videoyu gönderiyor…

Son güncelleme: 12:57 - 29.10.2019
Etiketler