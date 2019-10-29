Hem ağladı hem ağlattı; küçük kızın Atatürk aşkı

Küçük bir kız çocuğu… Elinde telefon, kendi kendine video çekmiş… ‘Merhaba arkadaşlar’ diye başlıyor söze… Önce anlamıyorsunuz neden bahsediyor ama sonra Atatürk’e olan aşkını o titreyen sesinde, o gözyaşlarında görüyorsunuz…

‘Kimi seviyorum hayatımda biliyor musun, Atatürk tabii ki… Bizim evde fotoğrafı bile yok’ derken duygulanması, Ulu Önder Atatürk’ün hayatını anlatırken ağlaması, izleyenlerin de içine işledi. İşte bu güzel, içi Atatürk sevgisiyle dolu olan küçük kız çocuğu, bugün sosyal medyaya damgasını vurdu. Sadece sosyal medya da değil aslında… Whatsapp’tan da herkes birbirine bu videoyu gönderiyor…