Hem dışı hem içi kırmızı… Badele elmasına talep artıyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde 200 yıllık geçmişi olan ve endemik bir tür olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen içi dışı kırmızı elmada talep patlaması yaşanıyor.

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Posof ilçesinde Karadeniz iklimi nedeniyle başta elma olmak üzere, mısır, buğday, fasulye, arpa, patates, ceviz, erik, armut, vişne üretimi yapılıyor. 26 çeşit elma üretimi olan ilçede en dikkat çekici tür yörede ‘Badele elması’ olarak da bilinen içi dışı kırmızı elma. Vücudun günlük vitamin, mineral, lif ihtiyacının karşılayan antosiyanin maddesi bakımından zengin olan elmanın yörede kan şekerinin düşmesine de faydalı olduğuna inanılıyor.

Posof ilçesi ve bazı köylerde yetişen içi dışı kırmızı elmanın tescili alınması için 2017’de başlatılan çalışmalar 2019’da tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yapılan inceleme sonunda elma, ‘Posof Badele Elması’ adı altında coğrafi işaret alarak tescillendi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Vitamin bakımından zengin olması ve kan şekerini düşürücü özelliğinin bulunduğuna inanılması nedeniyle gerek yurt içi ve yurt dışından badele elmasına olan ilgiyi artırdı. Yeteri kadar üretim olmaması dolayısıyla gelen talepleri karşılayamayan üreticiler, bu konuya el atılmasını istiyor. (DHA)