Hem şarkı söylüyor hem hastalarını tedavi ediyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bölümünde Öğretim Üyesi olan Dr. Atakan Tekinalp, doktorluk mesleğinin yanında müzikle de uğraşıyor. Müzik tedavi alanında yüksek lisans dersleri de veren Tekinalp, müziğin insan sağlığına fayda sağladığını, sanatın da bir tedavi yöntemi olduğunu söylüyor. Tekinal, “Ülkemizde, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve Amerika'da müzik terapi özellikle psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde, otistik çocukların zihinsel ve kas gücü kazanımlarını artırmalarında destek tedavisi olarak kullanılıyor. Müzik bir nevi aracılık yapıyor” dedi. Müzikle 5-6 yaşlarında tanışan Tekinalp, ayrıca Konya Musiki Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

MÜZİK EŞLİK ETTİ

60'a yakın bestesi olduğunu ifade eden Tekinalp, şunları söyledi: “İlkokul sıralarında org çalmaya başladım. Zamanla mandolin ve ud çalmayı da öğrendim. Lise ve üniversite yıllarında ise nota bilgimi genişlettim. Tıp Fakültesinde, fakülte koromuzda Dr. Recep Dursun ile Bursa'da ise İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı merhum Burhan Dikencik ile çalıştım. Türk Müziği'ni yakından tanımam ve icra konusunda her ikisi de benim için çok önemli ve değerlidir. Eğitim ve meslek hayatım devam ederken müzik hep vardı. Çeşitli konserlerde solistlik ve bireysel sahne programları yaptım. Şarkı sözü ve şiir yazmaya ve beste yapmaya başladım. 60 kadar bestem var. Herhangi bir akademik müzik eğitimi almamış olmama rağmen bestelerimi notaya alacak kadar kendimi geliştirdim. 2016 yılında Konya'ya geri döndüğümde Konya Mûsıkî Derneği'ne katıldım. Yaklaşık 35 yıllık bir geçmişi olan derneğimizde her yaştan ve her meslekten müzik severle birlikteyiz. Amacımız hem müziğimizi ayakta tutmak hem de genç kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak.”

ERDEMİN KÖKENİ

Müzikle tedavinin geçmişinin Orta Asya Türklerine kadar uzandığını ifade eden Tekinalp açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Müzik terapisi dört bin yıldan beri çeşitli kültürlerde hastaları tedavi etmek amacıyla kullanıldı. Eski Yunanlılar, müziği her türlü erdemin kökeni saymışlardır. Osmanlı döneminde de Anadolu'da ve bugünün Ortadoğu'sunda kurulan hastanelerde, müzik özellikle akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Farabi ve İbn-i Sina gibi Türk bilginleri, Türk Müziği makamlarının bazı şikayetlerini rahatlattığını kitaplarında ifade etmişler.”

Projemizin geliri öğrencilere gidecek

Beş yıl önce ‘O Ses Türkiye' ses yarışması ve ‘Hekimler Söylüyor' albüm serisinin ikincisinde yer aldığını ifade eden Dr. Atakan Tekinalp, şöyle konuştu: “Ülkemizin farklı şehirlerinden müziğe gönül vermiş 55 meslektaşım ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmada değerli sanatçılarımız Melihat Gülses, Nazire Savran, Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş bizlere destek verdiler. Bu projenin en önemli özelliği, gelirinin Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla hekim adayı kız öğrencilerin eğitimine aktarılacak olmasıdır. Müzik dışında, akademisyenle birlikte şiir kitabı da yayımladık.”

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren sanatla olmalı

Ailelerin çocuklarını küçük yaşlardan itibaren sanatsal faaliyetlere yönlendirmesi tavsiyesinde bulunan Dr. Atakan Tekinalp şunları söyledi: “Sanatın her dalı güzeldir, insanı ve toplumu yansıtır. O nedenle kişisel ve toplumsal gelişim için insanların çocukluk yaşlarından itibaren sanatsal etkinliklere yönlendirilmesi gerekir. Özellikle çocuk yaşlardaki yönlendirmeler, varsa yeteneğin ortaya çıkmasına ve ilerlemesine neden olacaktır. Çünkü siz doğduğunuzda var olan sanat ruhu, hangi yaşta, hangi meslekte olursanız olun sizinle yaşıyor. Bu noktada anne ve babaların yaklaşımı çok önemli. Ben ailemin desteği ve yatkınlığı nedeniyle şanslıyım diyebilirim.”

MOTİVE EDER

Tekinalp, “Müziğe zaman ayırmak, dinlemek, söylemek ve üretmek beni rahatlatıyor. Meram Tıp Fakültesi Sağlık İçin Çal projesini gerçekleştirdik. Bu yıl mezun edeceğimiz öğrencilerimizden Dr. Şaban Kadir Köleli'nin gayreti ve benim koordinatörlüğümü iki türkü okuyup klip haline getirdik. Özellikle son bir yıldır pandemi nedeniyle meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarının ne denli zor şartlar altında, hayatları pahasına çalıştığını görüyorum. Böyle zamanlarda sanatın dünyasına gidilmeli” dedi.