Hem serinleten hem de yağ yakımını hızlandıran kokteyl

Hem serinleten hem de yağ yakımını hızlandıran kokteyl

Tatilciler yaz aylarında Bodrum'a akın etti. Yazın sıcağında serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler kokteyl ürünleri tercih ediyor.

Yaz sıcaklarıyla beraber tatilciler serinlemek için deniz ve havuzu tercih ediyor. Bunun yanı sıra yazın geleneksel hale gelen kokteyl ürünler dikkat çekiyor. Bodrum’da bulunan bir mekanda barmenlik görevini üstlenen Can Arslan, yaz sıcaklarında serinlemek isteyen turistlerin çoğunlukla kokteyl ürünler tercih ettiğini belirtti.

SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUYOR



Arslan, bu yazın en çok tercih edilen alkolsüz kokteyli olan Mediterranean’yı sıcaktan bunalan tatilcilere önerdiğini söyledi.

Ürünün yapımda ise soğuk sıkım salatalık suyu, taze fesleğen taze lime suyu ve taze zencefil suyu bulunuyor. Barmen Can Arslan, kokteyli “Ege ve Akdeniz ikliminden esinlenerek oluşturduğunuz detoks ürünü sindirim sistemini hızlandırabilen yağ yakımına yardımcı olan taptaze sağlıklı bir içecek olarak adlandırabiliriz”dedi.