Hem üniversite öğrencisi hem köy muhtarı

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Buzlutepe Köyü'nün muhtarı olan 24 yaşındaki Şilan Aslan, aynı zamanda Fırat Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi. 1994 yılında boşaltılan köyünde 2019 yerel seçimlerinde muhtar seçildi. O yıllarda 80-90 hane olan köyde şimdi sadece 5 hane var. Aslan, “Çevremde hiç kadın muhtar yoktu. Bir şeyleri değiştirebileceğime inandım ve adaylığımı koydum. Köyümü çok seviyordum o köy beni yanmış ağaçlarıyla, yıkılmış evleriyle büyütmüştür. O köyü yeniden canlandırmamız için bir fırsattı bu muhtarlık” dedi.

EKOLOJİK TARIM YAPACAĞIZ

Köyde altyapı sorunları nedeniyle kışın kalamadıklarını belirten genç muhtar, “Ekolojik tarım yapmayı hedefliyoruz. Topraklarımız çok bakir. Doğal yöntemlerle yetiştirdiğimiz ürünleri daha sonra bir köy pazarı kurarak satmak istiyoruz. Sadece tüketimin olduğu bir zamanda bizler üretmek istiyoruz. Bu olduğu zaman köylü de kazanacak, esnaf da kazanacak, ülke de kazanacak” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık görevini severek yaptığını ifade eden Aslan, “Hem muhtar olmak hem üniversite okumak hem tarım ve hayvancılık yapmak, aynı zamanda köyün yol, su ve elektrik gibi sorunlarıyla uğraşmak bazen yorucu olabiliyor ama ben bunu yine de severek yapıyorum. Köyümüzün yol, su elektrik sorunları var. Bu sorunların çözümüyle ilgili olarak en son sayın vali ile görüştüm, olumlu şeyler söyledi ve umarım gerçekleşecek” diye konuştu.

ÇOCUKLAR DERS ALAMIYOR

Şilan Aslan, “Burada altyapı yok, çocukların tabletleri, bilgisayarları yok. Derslerini dinleyemiyorlar. Bu anlamda bu çocukların desteğe ihtiyacı var” çağrısında da bulundu. Yaşıtlarına da seslenen Aslan, “Gençler, geleceğe herkes sahip çıkmalı. Gerekirse muhtar olarak elini taşın altına sokmalı. Değişim olmadan dönüşüm olmaz” ifadelerini kullandı.