Henüz bedelli askerliğinizi yapmadıysanız, bu önerileri dikkate alın!

Henüz bedelli askerliğinizi yapmadıysanız, bu önerileri dikkate alın!

Bedelli askerlikte ilk celp, 15 Eylül'dü. İlk gidenler, nasıl bir süreçten geçeceğini bilmiyordu. İkinci celp de geldi çattı. İlk celpten daha fazla kişi bedelli askerlik görevini yapmaya başladı. Henüz bedelli askerlikten faydalanmadıysanız, şanslısınız... Zira, ilk ve ikinci celpte askere gidenler tecrübelerini birbir aktarmaya başladı. Ancak, o kadar çok bilgi var ki, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna dair kafalarda soru işaretleri doğabiliyor. İşte, bedelli askerliğe gitmeden önce dikkat etmeniz gereken unsurlar...

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Henüz bedelli askerliğinizi yapmadıysanız, bu bilgiler ilk etapta sizin için önemli…

– “21 günlük sürede kitap okurum” düşüncesiyle, yanınıza 5-6 kitap almayın. Zira, kitaplar içeri alınmıyor. Ancak kışlaların kütüphanelerinden faydalanabilirsiniz.

– 21 günlük süre zarfında komutanlarınız size iyi davranacak ve sorunlarınızın çözümünde aktif olacak. Kafanızda kötü bir askerlik geçireceğinize dair ön yargıyla kışlaya gitmeyin. 21 günde bol bol koşu yapacaksınız. Bu nedenle, bedelli askerlikten önce antrenmanlara başlamanızda fayda var.

– Akıllı telefonlarınız içeri sokulmayacak. Bu nedenle telefonlarınızı ailenize bırakın.

– Askerliğe başladığınızda size 1 adet kamuflaj kıyafeti, 1 adet palaska, 1 adet şapka, 1 adet el havlusu, 1 kulak tıkacı, 2’şer adet don ve çorap, 2’şer adet de tişört verilecek. Kış mevsiminin de geldiğini unutmayın, kışlanıza teslim olmadan önce askeri malzeme satan yerlerden 21 gün sürede kullanabileceğiniz kıyafetleri temin edin.

– “Askerde yemekler kötüdür” düşüncesini kale almayın. Zira, ilk celpte bedelli askerliğini ifa edenler yemeklerin oldukça iyi olduğunu söylüyorlar. Ayrıca yemeseniz bile yemekhanede olmanız gerekiyor. Sakın, yemekhaneye inmemezlik yapmayın.

– Yanınıza bozuk para alın. Askerliğiniz süresince çay ve kahve gibi içecek otomatlarından fazlasıyla yararlanacaksınız. Bu otomatlardan temassız kredi kartlarınızla da içeceğinizi alabilirsiniz.

– Düzenli kullandığınız ilaçların raporlarını ve reçetelerini yanınızda götürmeyi unutmayın. Bu raporları revir çavuşunuza teslim edeceksiniz, revir çavuşu da zamanı geldiğinde ilacı size verecek.

– “Her sabah soğuk suyla nasıl traş olacağım” diye de düşünmeyin. Kışlalarda sıcak su mevcut…

– Birliğinize teslim olurken iki kolunuzdan da aşı olacaksınız. İğneye karşı hassasiyetiniz varsa, psikolojinizi hazırlayın.

– Askerliğe alışmanız için ilk 3 gün daha rahat olacaksınız. Ancak 3. günden sonra tempo artacak. İlk hafta tekmil verme, emir alma, uygun adım yürüme eğitimi alacaksınız. İkinci hafta silahlı eğitime geçeceksiniz. Son hafta ise tören provalarıyla geçecek.

– Birliğinize erken teslim olursanız, işlemlerinizi daha çabuk bitirebilirsiniz. Bedelli askerliğe sizinle birlikte yarım milyonu aşkın kişinin başvurduğunu ve işlemlerin kısa sürmediğini unutmayın.

– Koğuşunuzda kalacağınız yerler oldukça hijyenik. Yataklarınız tertemiz sizi bekliyor olacak.