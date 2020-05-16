Nilüfer ve Cem Cemil Öztürk çifti yıllarca Anadolu kültürünü yansıtan eserleri topladı. 3 bin parçalık bu koleksiyonu da “Hepsi Nenem Kokuyor” adlı kitapta bir araya getirdi.

İkisi de mimar. İkisi de tarihe ve eski eserlere büyük ilgi duyuyor. Okul arkadaşlığı, onları evliliğe taşıdı. Evlendikleri yıldan itibaren hayranlık duydukları eserleri topladılar.

Nilüfer ve Cem Cemil Öztürk'ün bu tutuklarını dayıları olarak biliyordum. Ancak 3 binden fazla kıymetli esere sahip olduklarını “Hepsi Nenem Kokuyor” kataloğunu incelediğimde öğrendim.

İŞTE O KİTAP

Kitapta yer alan her bir parça birbirinden kıymetli, göz nuru, el emeği. Öztürkler, bunları 30 yılda bir araya getirmiş, özenle saklamış. Bu eserlerin daha çok insan tarafından görülmesi için de adım atmaya karar vermişler.

‘BİZİM İÇİN BİR GURUR'

Cem Cemil Öztürk'e, “Koleksiyonu oluşturma amacını” soruyorum, şunları anlatıyor: “Tarihe ilgi, tarih bilgisi, eserlere duyduğum hayranlık ve tarihe saygı…

Bize bırakılan mirasın, gelecek nesillere aktarılmasını istedik. Yıllar içinde bir koleksiyon haline geldi. Geleceğe taşınabilir naçizane bir sivil tarih parçası olarak bu albüm- kitabı hazırladık.”

Cem Cemil Öztürk, “Eserlerin hepsinde geçmişin kokusu, özlemi var. Miras olan bu kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmak bizim için gurur olacaktır” diyor.

‘Müze açmak istiyoruz'

Aydın'da yaşayan, ağırlıklı olarak Ege yöresi eserlerini bir araya getiren Cem Cemil Öztürk'e, bundan sonra ne yapmak istediğini soruyorum, şöyle diyor:

*Konuya ilgi duyan biriyle ortak müze açmak ya da açılacak bir müzeye destek vermek, uygun bir kurum ya da kişiye içim acısa da satmak istiyorum.