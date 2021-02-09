Her beş erken ölümden birinin sebebi: Fosil yakıt kirliği yılda 8.7 milyon can alıyor

Dünya halihazırda küresel bir sağlık kriziyle mücadele ederken, corona virüsü dışında göz ardı edilen tehditler de can almaya devam ediyor.

Üç İngiliz Üniversitesi ve ABD’nin Harvard Üniversitesi çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Uzmanlar iklim değişikliğinin en büyük düşmanlarından biri olan fosil yakıt kirliliğini mercek altına aldı.

2018 yılından sağlanan verilerle yürütülen araştırmaya göre, dünya genelinde her beş erken ölümden birinin sebebi fosil yakıtların oluşturduğu kirlilikten kaynaklanıyor. Environmental Research dergisinde sonuçları yayınlanan araştırma, bu durumdan en çok etkilenen bölgelerin Çin, Hindistan, Avrupa ve Kuzeydoğu ABD olduğunu ortaya koydu.

TEMİZ ENERJİ İÇİN AÇIK BİR MESAJ



Çalışmaya göre her yıl 8.7 milyon insan fosil yakıt kirliliğine bağlı sorunlar nedeniyle hayatını kaybediyor. 2017’de yapılan bir başka araştırmada fosil yakıtlar dışında tarım arazilerinin ateşe verilmesi ve orman yangınlarıyla oluşan kirlilik nedeniyle de yılda 4.2 milyon insanın can verdiği belirtilmişti.

Çalışmada yer alan Harvard Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı Joel Schwartz, bu verilerin ülkelerdeki yasa koyucuların daha temiz enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiği yönünde açık bir mesaj olduğunu söyledi.