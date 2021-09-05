Her bir kum tanesi değerli

Altın rengindeki benzersiz kumları ve masmavi denizi ile tüm dünyada tanınan Kleopatra Adası bu yaz da salgına rağmen günde yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı. Özel koruma altındaki kumsaldan tek bir kum tanesinin bile çıkmaması için sıkı önlemler uygulandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Gökova Körfezi'nde yer alan Sedir ya da daha çok bilinen adıyla Kleopatra Adası, bu yaz da turistlerin akınına uğruyor. Marmaris'in Çamlı Köyü'nden kalkan motorlar adaya günde 3 bin kişiyi taşıyor. Hafta sonları bu sayı 5 bini geçiyor.

Ada büyük bir tarihi miras barındırsa da turistleri en çok cezbeden unsurlardan biri benzersiz kumlar oluyor. Karbonatlı çamurun bir çekirdek etrafında birikmesiyle oluşan, kendi kendine çoğalabilen, çapları 1 milimetreden daha küçük ve her tanesi aynı büyüklükte olan kumlar özel koruma altında tutuluyor.

60 metre uzunluk, 5 metre genişliğindeki kumsal iplerle çevrili durumda. Kumda yatmak, güneşlenmek, yürümek, hatta bir tanesini bile götürmek yasak. Koruma uygulamasıyla son dönemde kumların çoğaldığı göze çarpıyor.

KLEOPATRA EFSANESİ

Efsaneye göre Romalı komutan Marcus Antonius, kendisiyle evlenmeyi kabul eden Mısır Kraliçesi Kleopatra ile balayı için bu adayı hazırlatır. Adaya Mısır ve Kuzey Afrika'dan 60 gemiyle kum taşıtır. Aslında Kleopatra'nın adaya geldiğine dair bir kanıt yok. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de kumların 1500 yıl daha eski olduğunu tespit etti. Ancak bu efsane hâlâ dilden dile anlatılıyor.