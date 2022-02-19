Her biri en az 1 kilo! Alanya’da sahile vurdular, korkudan kimse yaklaşamadı
Alanya'da Keykubat Plajı'na vuran deniz anaları görenleri korkuttu. Bir vatandaş görüntü çeken gazetecilere, "İlk kez görüyorum. Dokunsam zarar verir mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Alanya’da dün gece geç saatlerde başlayan yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından dev dalgalar oluşurken, sabah güneş açtı.
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile inerken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Keykubat Plajı’na vuran ve ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında değişen deniz analarını gören vatandaşlar deniz analarına yaklaşmaktan çekindi.
Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise dev dalgaların ardından deniz analarının sahile vurmasının normal doğa olayı olduğunu söyledi. (İHA)