Her dalışta denizden kilolarca atık topluyorlar

Antalya'nın simge noktalarından Konyaaltı Sahili'nde denizin dibi, atılan veya karadan ulaşan atıklarla kirleniyor. Deniz dibinde temizlik yapan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, her dalışta kilolarca atık topluyor.

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Antalya’nın Konyaaltı Sahili, her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Bu süreçte denize atılan veya sahilde bırakılıp denize ulaşan atıklar nedeniyle deniz dibinde kirlilik oluşuyor.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, özellikle plastik atıkların oluşturduğu kirlilikle boğuşan deniz dibini temizlemeye çalışıyor.

Topluluk üyeleri, her dalışlarında kirliliği gösterip farkındalık yaratabilmek için görüntü kaydediyor. Görüntülerde, özellikle plastik atıklar dikkati çekiyor.

Toplanan atıklar, topluluk üyeleri tarafından çuvallarla çıkarılıyor.

“HER SEFERİNDE DAHA PİS”

Yaz sezonu boyunca sahilde temizlik dalışları yaptıklarını söyleyen Sualtı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, “Sezon boyunca sahil kalabalık oluyor ve deniz kirleniyor. Su altında gördüklerimiz, her dalışta bizi daha çok şaşırtıyor. Genelde plastik kirliliği çok fazla. Su altından her şey çıkabiliyor. Bu doğaya da büyük zarar veriyor. Her dalışımızda temizlik yapmaya çalışıyoruz. Bir sonraki sefer gittiğimizde daha pis bir şekilde buluyoruz. Su altı gözükmediği için buradaki kirlilik çok dikkat çekmiyor. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Denizler bizim vatanımız, buraya sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

“ÇIKARDIĞIMIZ ÇÖPLERİN HADDİ HESABI YOK”

Sahilin her geçen gün daha çok kirlendiğini söyleyen topluluk üyelerinden Yusuf Şamil Arslan da “Yaz sezonunun başlamasıyla denizin dibinde sık sık temizlik yapıyoruz. Burada genelde piknik ve plastik malzemeler ile karşılaşıyoruz. Bunları elimizden geldiğince toplayıp kayıt altına alıyoruz. Farkındalık yaratmak adına da sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Denizden çıkardığımız çöplerin haddi hesabı yok. Bu konuda insanların daha bilinçli olmasını istiyoruz. Böyle mükemmel bir sahili kirletmeleri bizi derinden üzüyor. Sahil, günden güne daha çok kirleniyor. Bu konuyla ilgili yaptırımlar uygulanabilir” dedi. (DHA)