Her gün aynı saatte gökyüzünde muhteşem dans

Eskişehir'de bir parkta her akşam toplanan binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans ve konduktan sonra çıkardıkları ses çevredeki insanları kendilerine hayran bırakıyor.

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan ve insanların sıklıkla geçtiği Yediler Parkı ve çevresi bir aydır sığırcıkları misafir ediyor. Binlerce sığırcık kuşu her gün akşam saatlerinde parkın etrafındaki binaların çatısına konarak toplanıyor.

Kuşlar müthiş bir uyum içerisinde gökyüzünü kaplayarak adeta havada dans ediyor. Görsel şölen dakikalar boyu sürdükten sonra kuşlar, Yediler Parkı’nın içerisinde bulunan 4 büyük ağaca konuyor. Ağacı kaplayan kuşlar sonra hep birlikte ötmeye başlıyor.

Tüm bu olup bitenler çevredeki insanların dikkatini çekerken özellikle kuşların dansı esnasında yol üzerinden geçenler için hayat adeta duruyor. Kuşları seyre dalan insanlar, bu koreografi karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Bazı insanlar ise bu anları cep telefonu ile kayda alıyor. Kuşların dansı bir aydır, her gün aynı saatlerde gerçekleşiyor.

“BÖYLE SESLERE HASRETİZ”

Sıklıkla Yediler Parkı’nın yanından geçen ve bu manzaraya her gün şahit olduğunu söyleyen Erdal Bodur, “Müzik dinler gibi dinliyoruz. Araba sesinden bin kat daha iyi. İnsanın ruhunu okşuyor. Tekrar tekrar dinlemek istiyor insan. Böyle seslere hasretiz” dedi. (İHA)



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