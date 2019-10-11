Her gün sokak hayvanlarını besliyor

Bolu'da 15 yıl önce eşinin ölümünün ardından evine aldığı köpekle hayvan sevgisi artan Mehmet Nezih Erkan (60), şu anda evde 7 köpekle yaşıyor. Sabah gün doğmadan evden çıkan Erkan, emekli maaşının büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcayarak yüzlerce kedi ve köpeği besliyor.

Bir elektrik dağıtım firmasından emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 2 çocuk babası Nezih Erkan, eşinin ölümünden sonra bir veterinerin kapısında bulduğu köpeği evine alarak beslemeye başladı. Zamanla hayvan sevgisi artan Erkan, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan aldığı başka bir köpek ile evinde beslediği hayvan sayısını çoğalttı. Şu anda evinde 7 köpek besleyen Erkan, 4 yıl önce sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Zamanla sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen Erkan, her gün saat 05.00’ten saat 08.00’e kadar yüzlerce sokak hayvanını besliyor. Erkan, aracının 2 ay önce arıza yapması nedeniyle günlük kiraladığı ya da yakınlarından aldığı otomobillerle hayvanların bulunduğu bölgeye giderek hayvanları beslemeyi sürdürüyor.

“HEPSİNİN DAVRANIŞI SEVGİ DOLU”



Her sabah 05.00 ile 08.00 saatleri arasında sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Erkan, “Evinde 7 tane köpek ile yaşayan biriyim. Sabah 05.00 gibi evden çıkıp hayvanlara verilecek yiyecekleri sağlayıp, belirli bölgelerden başlayarak saat 08.00’e kadar yiyecek dağıtıyorum. Görüldüğü gibi bana alıştılar. Başka bir araçla gelmiş olmama rağmen tanıyorlar. Aynı saatte gittiğimiz için bekliyorlar. Hepsinin davranışı sevgi dolu” dedi.

