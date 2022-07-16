Her şey kanser hastası ağabeyi için…

Kanser hastası olan ağabeyi için doğada geceleyip yüksek dağlarda kamp kuruyorlar.

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Batman’dan Sason ilçesine giderek yüksek dağlarda bulunan çeşme ve mesire alanlarında konaklayarak gecelediklerini belirten kanser hastası İsmail Filiz'in kardeşi Abdülaziz Filiz, doğanın ağabeyine iyi geldiğini ve kendini iyi hissettiğini belirtti.

“SÜREKLİ YÜKSEK DAĞLARA GÖTÜRÜYORUZ”

Abdülaziz Filiz, “Kanser hastamız var. Tedavisinin devamı için onu sürekli yüksek dağlara götürüyoruz. Mesire alanlarına, doğa ortamlarına götürüyoruz. Sağlığı için bazen dağlarda kamp kurarak geceliyoruz. Onun morali için çoğu zaman geceleri dışarıda kaldığımız da oluyor. Kendisine faydalı olduğunu görüyoruz” dedi.

İki yıldır kanser tedavisi gören İsmail Filiz de doğanın kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.

Hasta olmasına rağmen Sultan Dağı’na çıktığını belirten Filiz, “Hayran kadım, buz gibi suyu var. Şimdi de Sevek mesire alanındayım. Cennet gibi bir yer, daha önce böyle güzel bir yerin varlığından habersizdim” diye konuştu. (İHA)