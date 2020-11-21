Her yaştan insanı gökyüzüyle buluşturuyor

Adana'da yamaç paraşütü eğitmeni Mustafa Uri, uygun hava koşullarında sadece gençleri değil yaşlı insanları da yamaç paraşütüyle uçurarak bu spora karşı olan ön yargıları kırıyor.

Hava sporlarının en popülerlerinden biri olan yamaç paraşütüne Türkiye’de ilgi gün geçtikçe artıyor.

Kalkış-iniş pistinin gerekmediği bu spor dalında yamaç paraşütünün kolay taşınabilir olmasından dolayı yüksek tepelerden kalkış yapılabiliyor.

Yamaç paraşütü eğitmeni Mustafa Uri de uzun yıllardır yamaç paraşütü sporunu yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uri, birçok kişinin tehlikeli olarak gördüğü sporda, önyargıyı kırmak adına sadece gençleri değil, yaşlı insanları da Adana semalarında uçuruyor. (DHA)