Her yer kurudu, gizemli göl yükseldi

Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan Erzurum’da tüm göller ve sulak alanlar kuruma tehlikesi altında.

Göllerin birçoğunun kuruduğu birçoğunun ise sularının yavaş yavaş çekildiğinin görüldüğü Erzurum’da kışın eksi 50’lerde dahi donmayarak meşhur olan Balıklı Göl’ün debisinin artması görenleri şaşkına çeviriyor.

Her yıl olduğundan daha fazla su miktarına sahip olan göl gizemini iyice arttırdı.

Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA SU VAR”

Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, “Şu an bu kuraklıkta arazimizi sulayan tek yer burası. Köyümüzde yüzde 99 kuraklık varken Balıklı Gölü’nün bulunduğu alan dahi yemyeşil durumda. Tarlalarımız maalesef tam tersi kurumuş durumda. Bu göl kışın tarihte eksi 50 dereceleri gördü yine donmadı. Bu kuraklıkta her zamankinden daha fazla su var şuanda burada. Gelenler şaşırıyor bu kuraklıkta bu gölün artan suyunu görünce” dedi.

“BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM”

Köy sakinlerinden Ekrem Özdemir ise “83 yaşındayım böyle bir kuraklık görmedim ama bu göl yine de kurumadı” diye konuştu. (İHA)



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