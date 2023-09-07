Her yerde aranan mafya tetikçisi cankurtaran çıktı

Almanya'da cankurtaran olarak çalışan, yakışıklılığı ve kibarlığıyla çevresini etkileyen adamın İtalya'nın en ünlü mafyasının tetikçisi olması herkesi şoke etti.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da sahilde cankurtaran olarak çalışan bir kişinin, İtalya’nın en ünlü mafyalarından birinin tetikçisi olduğu ortaya çıktı.

İyi görünümüyle dikkat çeken Valerio Salvatore Crivello’nun Wenningstedt kentinde bir süredir cankurtaran olarak çalıştığı belirtildi. Sahilde çalışanlar, 44 yaşındaki adamı “çok iyi eğitimli ve hayat kurtarmayı çok seven biri” olarak niteledi.

Crivello'nun aslında Avrupa’nın en güçlü kokain mafyası Ndrangheta’nın tetikçisi olduğu haberi herkesi şoke etti. Sahilin müdürü Lars Lunk, “Her zaman çok kibardı ve zamanında gelirdi. Fiziksel olarak da çok iyi durumdaydı” dedi.

Ndrangheta mafyasına düzenlenen baskınlar sonrası Almanya’ya kaçan Crivello'nun polis tarafından her yerde arandığı kaydedildi.

İtalya’da 2020’de müebbet hapse mahkum edilen Crivello, ihbar üzerine polisin lüks bir otele düzenlediği baskında yakalandı.

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