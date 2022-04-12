Her yıl pembeye bürünen Küçük Göl, kahverengi oldu! İşte nedeni…

Konya'da önceki yıllarda artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye dönen Küçük Göl, bu kez kahverengiye büründü. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Akköz, göldeki azot-fosfor miktarının yükselmesi ve suyun sıcaklığındaki değişikliklerle mikroorganizmalarda artış yaşandığını söyledi. Akköz, bu çoğalmanın da renkte değişiklik meydana getirdiğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü’ne komşu Küçük Göl’de her yıl gözlemlenen renk değişimi bu yıl erken yaşandı.

HER YIL PEMBEYE DÖNÜYORDU

Küçük Göl, yaz aylarında bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği sonucu, suda azalmaya bağlı olarak artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye bürünmesiyle biliniyor.



BU YIL KAHVERENGİ OLDU

Göldeki azot ve fosfor miktarının artmasıyla mikroorganizmalarda da artış yaşandığını ifade eden Selçuk Üniversitesi’nden Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, şöyle konuştu:

“Deniz ve göllerde alg ve siyanobakteri dediğimiz canlılar var. Bu canlıların büyük bir çoğunluğu mikroskobik gözle görülmüyor. Bu canlılar aşırı çoğaldıkları zaman görünür hale geliyor. Bu canlılar, belli dönemlerde sudaki azot ve fosfor girdisi yükselirse, ortam sıcaklığı ve suyun sıcaklığındaki değişiklikler bu tür organizmaların çoğalmasına neden olur. Bu çoğalma sonucunda da suyun renginde değişiklik meydana getiriyor. Bu göldeki renk değişiminde kahverengi ve sarı tonları var.”

Akköz, sözlerine şöyle devam etti: “Organizmaların su içerisinde aşırı çoğalmasından dolayı bu gibi renk değişimlerini görebiliyoruz. Bu uzun süre devam ederse suyun üzerinde kalın bir tabaka da oluşabiliyor. Böylelikle suyun tabanına güneş ışığının geçişine de engel oluyorlar. Oradaki canlılar da fotosentez yapamaz hale gelir. Sudaki oksijen azalmasına da sebep olur. Bölgede hayvan otlatan kişilerin de bu suyu hayvanları için bir süre kullanmamasında da yarar var.” (DHA)