Herkes bu işi yapamıyor, günlüğü 400 lira

Aydın'da geçimini, 20 metre yükseklikte ağaçlardan sırıkla meyve silkerek sağlayan bir kişi bu işi herkesin yapamadığını ifade etti. Günlük 400 lira kazanılan işin riskli olduğunu da söylendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kestane, çam fıstığı, ceviz ve benzeri ürünleri 20 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak silkeleyip döken Şaban Işıldak, 16 yıldır bu işten geçimini sağladığını söyledi.

Saat 09.00’da başladığı işi akşam16.00’a kadar sürdüren Işıldak, dalların üzerinde durmanın çok zor olduğunu ve en tehlikelisinin de kestanenin kabuğundaki dikenlerin gözlerine batma riski olduğuna dikkati çekti.

İŞİ AĞABEYİNDEN ÖĞRENDİ

Ağaçlardan meyve silkme işine ağabeyinin aracılığı ile başladığını belirten Şaban Işıldak, şöyle konuştu:

* Bana işi de o öğretti. Şimdi ekmek paramı sırıkla meyve silkerek kazanıyorum. O gün bugündür bu işi yapıyorum. Tabii ki her iş zor ama bu işin riski daha fazla.

* Kestanenin dikenleri gözümüze batabiliyor. Geçen yıl yüzümün göz kısmıma yakın bir yerine kestane düştü, dikenleri battı. 6 adet dikeni zor çıkardık.

* Yaprak üstüne kesinlikle basmayacaksın bastığın an kayar. Her yıl neredeyse ağaçtan düşerek kolunu, bacağını kırıp, sakatlanan ve hatta ölenler oluyor.

* 20 metre yüksekliğe çıkıyoruz. Günlük 400 lira civarında bir yevmiye ile çalışıyoruz. Yapabilene göre çok iyi bir iş. Yükseklik korkusu olan kişiler asla bu işi yapamaz. (DHA)