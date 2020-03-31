Herkes sağlık çalışanlarını alkışlarken Müge Anlı hedef gösterdi

Sağlık çalışanları canlarını dişlerine takarak corona virüsü ile mücadele etmeye çalışırken sunucu Müge Anlı, canlı yayında doktorlar hakkındaki sözleriyle adete bir çuval inciri berbat etti.

Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Anlı, corona virüsü bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbir amaçlı kabul etmediğini ifade etti.

“SONRA DİYORLAR Kİ DOKTORLARA İYİ DAVRANIN”

İğne yaptıramadığını söyleyen ünlü sunucu, doktorların tavırlarından memnun olmadığını “Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın” ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için “İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın” dediğini anlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı’ya ağır eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının “#MügeAnlıözürdile” etiketiyle tepkisini dile getirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Müge Anlı, tepkiler üzerine a haber’e bağlanarak yaşadığı olayı tekrar anlattı ve , “Benim yaşadığım sadece bu hastaneyle ilgili bir sorundu. Benim yayında anlatmak istememin nedeni vatandaşlar benzer sıkıntılar çekebileceğini bilsinler diye söylemek istedim. Asıl üzüldüğüm, hiç istemediğim halde, koskoca bir sağlık sektörünü hedef almış gibi gösterilmeye çalışılması. Doktorlarımızda, konuyu tam olarak anlatamadığım için özür dilerim” dedi.