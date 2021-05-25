Hersek Lagünü’nde 234 kuş türü 7/24 izleniyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde, belediye tarafından lagünde kuluçkaya yatan kuşların rahatlığı ve güvenliği için alan ve çevresinde gerekli tedbirler alırken, kameralarla 7/24 alanı kontrol ediyor.

Hersek Lagün’ünün 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle iki yüz hektar alanda yer aldığı bilgisini veren Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül şöyle konuştu:

“Bugüne kadar 234 kuş türünün görüldüğü Hersek Lagününde, düzenli olarak yaptığımız çalışmalarla yerleşik kuşların yanında göçmen kuşları da gözlemleyip kayıt altına alıyoruz.



Nisan ayındaki çalışmalarda lagün ve çevresinde 118 kuş türü tespit edilmiş olup, ayrıca bir gün içerisinde toplamda iki binin üzerinde kuş kayıtlara geçirilmiştir.

Türkiye’de yuvalayan bütün kuş türlerinin ülke çapındaki dağılım alanlarını belgelemek amacıyla yapılan, ‘üreyen kuş atlası' çalışması başta olmak üzere diğer alan çalışmalarıyla, 30 kuş türünün ürediği tespit edilen lagünde nisan ayından itibaren kuşların form değişiklikleri ile birlikte kur davranışlarına ve yuva yapım çalışmalarına şahit oluyoruz.



Alanda 20 çiftin üzerinde kuluçkaya yatan uzunbacaklar “himantopus himantopus” yanında yine 20 çift civarında üreyen ve alana önemli kuş alanı (ÖKA) özelliği katan kara gagalı sumrular “thalasseus sandvicensis” ile birlikte diğer yavrulayan kuşlar Altınova Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle rahat yaşıyor.”

(İHA)

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