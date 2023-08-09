Hesabı görünce şoke oldular… Turizm cennetinde rezalet

İtalya'nın meşhur tatil bölgesi Como Gölü'ne giden turistler hesabı görünce şoke oldular... Onun için bile para almışlar.

Sozcu.com.tr

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Yaz aylarıyla beraber tatil planları yapanlar ve turistik bölgeleri tercih edenler beklenmedik hesaplarla karşılaşabiliyor. Son olarak İtalya’da bir barda sandviçini ikiye böldürdüğü için ayrıca 1,72 sterlin ödeyen turistler öfkeden deliye döndü.

İtalya’nın Como Gölü’ne tatile giden bir turist, eşiyle paylaşmak üzere vejetaryen sandviçini ikiye böldürdü. Hesap geldiğinde ise şoke oldu; çünkü lüks bar, sandviçleri ikiye bölmek için de ücret almıştı. Turist, sandviçi iki kişi arasında servis etmek için 1,72 sterlin eklenen faturanın bir fotoğrafını sosyal medyada da paylaştı.

İsmi açıklanmayan barın sahibi, şikayeti internet üzerinden yanıtladı: “Bir müşteri benden iki porsiyon sandviç yapmamı isterse, iki tabak, iki peçete kullanmam ve masaya iki elimle gitmem gerekiyor. Müşterinin her zaman haklı olduğu doğrudur, ancak ek taleplerin bir maliyeti olduğu da aynı derecede doğru.”

Görüntüyü paylaşan turist, mekanlar hakkında yorumların paylaşıldığı TripAdvisor’da “Dünyada ziyaret ettiğim hiçbir yerde bu başıma gelmedi” diye yazdı.

İtalya’da çeşitli hizmetler için ücret alınması çok da sıra dışı değil. Ülkede, birçok restoranda sık sık “coperto” olarak bilinen bir ücret ekleniyor. Bu da servis için faturaya eklenen bir ücret; miktar genellikle masada yemek yiyen kişi başına yaklaşık 2 ila 4 Euro arasında da değişiyor.

Turist çiftin hesap konusundaki şikayeti ise bir ilk değil. Bu yaz Yunanistan’a giden bir başka çift de iki içki, dört yengeç parçası ve bir salata için 800 avroluk hesaplarına sosyal medyada öfkelenmişti.

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