Hesabına yanlışlıkla 100 bin dolar yatırıldı, başına gelmeyen kalmadı

Konya'da uluslararası ticaretle uğraşan Mehmet Deniz Gönen'in (30), hesabına özel bir banka tarafından yanlışlıkla 100 bin dolar yatırıldı. Hesabındaki parayı görür görmez şaşkına dönen Gönen, olayın doğru olup olmadığı anlamak için hisse senedi alıp, sattı. Paranın gerçek olduğunu anlayınca müşteri hizmetlerini arayarak durumu anlatan Gönen, alım-satım yaparken edilen zarar nedeniyle bankaya borçlu oldu. Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Gönen, "Benim hesabıma yanlışlıkla gönderilen para yüzünden hem ana paramdan oldum, hem hisse senetlerim gitti hem de bankaya bin 965 dolar borçlu oldum" dedi.

Konya’da, uluslararası ticaretle uğraşan Mehmet Deniz Gönen’in hesabına 21 Mart tarihinde özel bir banka tarafından yanlışlıkla 100 bin dolar para transferi yapıldı. Bankanın müşteri hizmetlerini arayarak durumu anlatan Gönen’e hesabında 45 dolar olduğu söylendi. Paranın halen hesabında bulunduğunu fark eden Gönen, paranın gerçek olup olmadığını anlamak için hisse senedi alım-satımı yaptı. Paranın gerçek olduğunu anlayan Gönen, tekrar müşteri hizmetlerini arayarak bilgi verdi.

“BU İŞTE BİR GARİPLİK OLDUĞUNU ANLADIM”

Hesabında parayı görünce şaşırdığını belirten Gönen yaşadıklarını şöyle anlattı; “21 Mart tarihinde daha önce bin 490 dolar bulunan hesabıma 672 euroluk bir para transferi işlemi gerçekleştirdim. Akşam saatlerinde hesabıma baktığımda parayı 100 bin dolar olarak gördüm. Bende bu paranın gerçek olup olmadığını teyit etmek için müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri bana hesabımda 45 dolar bakiyeniz ve bir uçak firmasına ait hisse senedinim olduğunu söyledi. Bende büyük bir bankanın böyle bir hata yapabileceğine ihtimal vermediğim ve elimde de iş olduğu için telefonu kapattım. Sonrasında da hesap gerçek mi değil mi çünkü yeni bir hesap olduğu için acaba sanal bir para mıdır diye bir hisse senedi alım-satım işlemi yaptım. Baktım ki komisyon bedelleri kesiliyor, işlem gerçek bende bütün hisse senetlerini hemen sattım. Çünkü işte bir gariplik olduğunu anladım. Hesabı etkisizleştirip, çıkış yaptım”

“BAKİYEM EKSİYE DÜŞTÜ”

Bir gün sonra kendi bakiyesinin eksiye düştüğünü ifade eden Gönen, konuşmasına şöyle devam etti;

“Ertesi gün sabah hesabıma baktığımda hesabımın eksiye düştüğünü gördüm. Tekrar müşteri hizmetlerini aradım. Siz bana daha önce hesabımda 45 dolar olduğunu söylediniz, şimdi hesabımda kendi hisselerim de gitmiş vaziyette. Eksi 4 bin 500 dolar zarar gözükmekte dedim. Bunun neden kaynaklandığını sordum. Bana ses kayıtlarını dinleyip döneceklerini söylediler. Beni bankanın uluslararası finans müdürü aradı. Tabi bu süre içerisinde para benim hesabımda 1,5 gün kaldı. Ben bu süre içerisinde hiçbir şekilde para çekme talebinde bulunmuyorum veya başka bir hesabıma transfer etmiyorum. İyi niyetli bir şekilde hesabımı hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bana evde çalıştıkları için bazı aksaklıkların olabildiğini tamamen bir operasyonel hata olduğu söylendi. Bende bu hata olabilir ama benim paramı, mağduriyetimi giderin daha önce hesabımda bulunan 14 tane hissemi geri verin, beni eksi bakiyeden çıkartın dedim. Çünkü benim hiçbir suçum yok. Sizin bir hatanız var, ben size bilgi verdim dedim. Beni aradılar ve bir hata yapıldığını ve cezayı yarı yarıya çekelim dediler.”

“HEM KENDİ PARAM GİTTİ HEM DE BORÇLANDIM”

Hem kendi parasının gittiğinin hem de borçlu duruma düştüğünü belirten Mehmet Deniz Gönen, “Ben bu parayla hisse senedi aldıktan sonra satmayabilir, başka bir hisse senedine aynı gün hisse senedi transfer edebilirdim. Ve bunu hiçbir şekilde geri alamazlardı. Ben bir başkasının parasını istemediğim için, hukuksuz olduğu için hiçbir şekilde işlem yapmadım. Benim hesabıma yanlışlıkla gönderilen para yüzünden hem anaparamdan oldum, hem hisse senetlerim gitti hem de bankaya bin 965 dolar borçlu oldum. Benim mağduriyetim giderilmedi. Bankanın bana yaptığı bu haksızlığın bir an önce çözülmesini istiyorum” diye konuştu.