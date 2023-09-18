Hesabına yanlışlıkla bin katı para yattı: 18 yaşında multimilyoner oldu

18 yaşındaki bir genç, kendisine yatırılan bir tutarı tespit etmek için banka hesabını kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Sozcu.com.tr

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İrlanda’nın başkenti Belfast’te yaşayan Dane Gillespie isimli bir genç, büyükannesinden hesabına gelen yaklaşık 298 bin TL’lik (8.900 sterlin) bir çekin yanlış yatırılması sonucunda kısa süreli multimilyoner oldu.

Nationwide Building Society’nin sisteminin ayrıntıları yanlış okuması nedeniyle Gillespie’ın hesabına 300 milyon TL gibi (8,9 milyon £) gibi devasa bir para yatırıldı; bu, olması gerekenden bin kat daha fazlaydı.

ANNESİ SAKİNLEŞTİRDİ

Mirror’ın haberine göre gencin annesi Caroline, “bakiyenin” ekran görüntüsünü gördüğünde şoka uğradığını belirterek “İnanamadık. Oğlum birkaç saatliğine milyoner olduğunu düşündü. Bize söylemesi ve gidip her şeyi mahvetmemesi iyi oldu.”



“Bana ‘Bir Porsche sipariş edeceğim’ dedi ve ben de ‘Saçmalama, bu bizim paramız değil, bu işi halletmemiz lazım’ dedim.”

“Sadece dışarı çıkıp harcamak istiyordu ama eğer bunu yaparsa geri ödemek zorunda kalacağımızı söyledim” dedi.

Gillespie’ın annesinin tavsiyesine kulak vermesi isabet oldu çünkü kurumun hatayı fark etmesi ve hesapta gerekli düzeltmeleri yapması çok uzun sürmedi. Yine de Belfast Met öğrencisi, her zaman “bir zamanlar multimilyoner” olduğunu söyleyebilir.

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