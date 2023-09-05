Hesabına yanlışlıkla yatırılan 500 bin lirayı iade etti

Karabük'te hastanede çalışan güvenlik görevlisi, hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti.

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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Orhan Şanlı’nın banka hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para geldi.

Sabah saatlerinde Şanlı’yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı paranın iade edilmesini talep etti.

Banka ile irtibata geçen Şanlı, kendisini arayan kişinin doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine geri gönderdi.

Saat 06.00 gibi telefonunun çaldığını anlatan Şanlı, “Telefondaki kişi hesabıma yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi, miktarını söylemedi. Sonradan hesabıma baktım, hesabımda 500 bin lira görünce şaşırdım” dedi.

“300 LİRA GÖNDERMİŞ”

Şanlı, kendisini arayan kişiye telefonla dönüş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Parayı hafta sonu gönderemem dedim. Pazartesi banka ile görüşürüm öyle gönderirim dedim. O da ‘tamam’ dedi. Pazartesi bankaya geldim. Parayı teslim ettim. Parayı teslim ettiğim için çok teşekkür etti. Hatta harçlık olsun diye 300 lira göndermiş. Bu bir insanlık görevi.” (AA)