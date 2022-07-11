Hesapları sıfırlanan müşteriler, bankaya akın etti

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Çin’in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi, hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası’nın Zhengzhou şubesine akın etti.

Ellerinde “Birikimlerimizi istiyoruz” yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

HAFTALARDIR PARALARINI ÇEKEMİYORLAR

Geçen 18 Nisan’da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubu’ndan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.