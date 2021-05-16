Hey gidi günler dedirten kareler

Sosyal medya platformu Twitter'da “Nadir Tarihi Fotoğraflar” kullanıcı adıyla paylaşılan ve Türkiye'nin yakın tarihine yolculuk yaptıran fotoğrafları SÖZCÜ HaftaSonu için derledik… 1900'lü yıllarda İstanbul, Ankara ve daha pek çok yerde çekilmiş fotoğraflar; insanların giyim tarzı, kentlerin mimarisi ve yeşilliğine ilişkin yaşanan değişimleri de gözler önüne seriyor.