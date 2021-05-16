Hey gidi günler dedirten kareler

Sosyal medya platformu Twitter'da “Nadir Tarihi Fotoğraflar” kullanıcı adıyla paylaşılan ve Türkiye'nin yakın tarihine yolculuk yaptıran fotoğrafları SÖZCÜ HaftaSonu için derledik… 1900'lü yıllarda İstanbul, Ankara ve daha pek çok yerde çekilmiş fotoğraflar; insanların giyim tarzı, kentlerin mimarisi ve yeşilliğine ilişkin yaşanan değişimleri de gözler önüne seriyor.
1980
Washington Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi'nden bir kare… İstanbul Anadolu Hisarı'ndan evler.
1912
Bugün Trabzon Meydan Parkı'nın olduğu yerde bulunan opera binası… 1958'de yol yapım çalışması için yıkıldı.
1966
Edirne'de 19 Mayıs için yapılan resmi kutlamalardan bir sahne. Fotoğrafı çekenin kimliği bilinmiyor.
1970
Wisconsin Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan bir kare… Üç kuşak birlikte Ata'larının huzurunda.
1970
Fotoğrafçı Victor Albert Grigas'ın gözünden yarım asır öncenin Ankara'sına ait bir sahne..
1970
Antalya'nın ünlü Konyaaltı Plajı… Günümüzde aynı bölge binalarla dolu.
1960
İstanbul Boğazı… Güzelliğini hâlâ korusa da bugünkü hali ile kıyaslanamayacak kadar yeşil.
1967
İstanbul Moda sahilinde bir grup kadın deniz keyfi yapıyor. Kadınların şıklıkları dikkat çekiyor.
1993
Ağrı… Çocukların taşıdığı televizyonun ekranı yok ama görüntü oldukça ilginç.
1995
Trabzon Uzungöl… Bugünkü halinin aksine etrafta neredeyse hiç bina yok.