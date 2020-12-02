Heyelanlı mahalle, hayalet kente döndü

Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde, 15 Mayıs 2019’da yaşanan heyelan nedeniyle 61 binadaki 80 konut tahliye edildi, 22 bina ile 1 cami ise yıkıldı.

Heyelanın ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince bölgede zemin etüt çalışmaları yapıldı.

Heyelanın mahallenin ortasından geçen yağmur suyu, atık sular ve yer altı sularından meydana geldiği belirlenirken, tehlike nedeniyle mahalle yerleşim ve iskana kapatıldı.

Bölgede afet konutu yapımı için de arazi tespit çalışması başlatıldı. Evsiz kalan 27 kişi, zemin etüdü yapılan ve sağlam çıkan arazilerine yeniden ev inşa ederken, 43 kişi ise TOKİ’nin yapacağı evleri bekliyor.

Evlerini kaybeden bazı vatandaşlar kirada, bazıları ise yakınlarının yanlarında kalıyor.

Belirlenen alanda toplu konut için imar çalışmaları başlatılırken, 2021 yılında 43 kişiye evlerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Heyelanın ardından Sağlık Mahallesi’nin üst kısımlarında yer alan 12 dönümlük araziye TOKİ tarafından ev yapılacak.

“EVSİZ KALMAK ÇOK ZOR”

Evini kaybeden Fadime Mergen, “Çok zor günler geçirdik, evsiz kalmak daha zor. O eşyaları çıkarmak için çırpındık, gece saatlerine kadar hem eşyalarımızı almaya çalıştık hem de hayvanlarımızı güvenli bir alana götürdük. 1 senedir çok zorluk çektik, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi. (DHA)

