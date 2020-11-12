Çifçi projesi hayatını değiştirdi

Kütahya'da tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan iki çocuk annesi Serpil Büyükköse'nin hayatı, Genç Çiftçi projesi kapsamında hibe edilen 34 koyunla değişti. İki yıldır hayvancılıkla evini geçindiren ve bir de traktör alan Büyükköse, köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

Sofça köyünde yaşayan ve tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan Serpil Büyükköse, iki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Genç Çiftçi’ projesini öğrenerek başvuruda bulundu. Proje kapsamında kendisine hibe edilen 34 koyun ise Büyükköse’nin hayatını değiştirdi.

Balıkçılığın yanında hayvancılık da yapmaya başlayan Büyükköse, koyunlardan doğan kuzuları satarak ev geçirmenin yanı sıra traktör alarak çiftçiliği de sürdürdü.

“34 KOYUN 40 TANE KUZULADI”

Serpil Büyükköse, “Başvurduğum projede hibe köyde sadece bana verildi. Koyunları aldık, 40 tane kuzusu oldu. Bu 40 kuzunun 30 tanesini sattım. Geriye 10 tanesi kaldı. Genç Çiftçi projesi kapsamında sadece kuzusunu satabilirsin dediler. Ben de bunları besliyorum, bakıyorum. Kuzuları satıp, traktör aldık. Koyun işi bizim için bir geçim kaynağı oldu” dedi.

KUZULARINI BİBERONLA BESLİYOR

34 koyundan doğan kuzuları biberonla besleyip, çocukları gibi bakan Büyükköse, köydeki diğer kadınlara da örnek olduğunu söyledi:

“Bir tane koyunumuz beşiz doğurdu. Biri öldü 4 tane kaldı. Annesinin sütü yetmiyor. Biberonla mama veriyorum. Üç tane koyun daha doğurdu onlar da ikiz oldu. Hayvancılığı herkese öneriyorum. Köyümüzde birkaç kadınımız var. İnek sütünü sağıyorlar. ORKÖY desteğinden 2-3 kişiye daha hibe verildi. Onlar da beni örnek aldı. Kadınlar evde boş durmasın, bir şeyler mutlaka yapsın.” (DHA).