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Hiç gitmediği yerde kaçak geçiş cezası geldi

Kilisli Mustafa Şimşek (74) motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Güncellenme: 16:06, 25/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Hiç gitmediği yerde kaçak geçiş cezası geldi

Kiliste yaşayan emekli Mustafa Şimşeke ait 34 CHF 67 plakalı motosiklete, 9 Haziran günü İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL para cezası kesilerek tebliğ edildi.

Cezaya şaşıran ve 1991 model motosikleti ile 1172 kilometre uzaklıktaki İstanbula hiç gitmediğini anlatan Mustafa Şimşek, “Ben hayatım boyunca hiç İstanbula gitmedim. Kamera kayıtları incelenmeden bana ceza gelmiş. Görünce şaşkına döndüm ve cezanın iptali için dava açtım” dedi. (DHA)

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