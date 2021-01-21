Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı

Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün, 30 yıldır kar suyu içiyor. Evinin saçağından eriyen kar, bir plastik bidona akıyor. Bu suyu daha sonra süzgeçten geçiren Aygün, kar suyunu afiyetle içiyor.

Herkese kar suyu önerdiğini söyleyen Aygün, “Kar suyu ile ilgili çok önce televizyonda dinledim. ‘Kar suyu çok sağlıklı’, ‘kar suyu uzun ömürlü’, ‘kar suyu beyazlatır’ için diye yayın yaptılar. Ben de kar suyu içmeye başladım ve faydasını gördüm. Doktora sadece 6 ayda bir sağlık taramasından geçmemiz gerektiği için gidiyorum. Bende bir tek baş dönmesi var. Bunun dışından hiçbir şeyim yok. Kar suyundan çok memnunum. Bu yaşıma kadar bir dal sigara, bir yudum içki içmedim. Yaz-kış kar suyu içiyorum” diye konuştu.

Kızı Hanife Aksin ise, “İsteyenlere şişe ile veriyor. Bu bidonların içinde su yaz kış duruyor. Hiç bir şey olmuyor cam gibi duruyor” dedi. (İHA)