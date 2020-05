Hıdırellez’in tüm dilekleri ‘corona bitsin’ oldu

Anadolu’da baharın habercisi olarak kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştukları gün olduğuna inanılan ‘Hıdırellez’ dualar ve inanışlar çerçevesinde kutlanıyor. Manisalılar da, Spil Dağı eteklerinde bulunan Hacet Dede Türbesi olarak bilinen alana akın etti.

Bazıları kağıtlara yazdıkları dileklerini ağaçlara astı, bazıları da duvarlara taş yapıştırıp dilek diledi. Dilek dilemek için gelenler sosyal mesafe kurallarına da dikkat etti.

DİLEKLERE CORONA DAMGASI

Hıdırellez dileklerine bu corona virüsü salgını damga vurdu. Birçok kişi corona virüsü salgınının bitmesi için dilek diledi, çocuğu olsun isteyenler de maskelerden beşik yapıp astı. Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez de birçok kişi renk renk çiçekleri topladı, taç yaptı.

GELENEK BU SENE DE BOZULMADI

Dilek dileyenlerden Deniz Gaberde de, salgının biran önce bitmesini istediğini belirterek, “Dilek diledik, her sene olduğu gibi geleneksel şeyi bozmadık. Her sene dilediğimiz dilekleri diledik. Buranın bir geleneği, her sene olduğu gibi bu yılda Hacet Dede diyoruz. Yani maskelerden bile beşik yapmış insanlar. Corona bitsin dileği dileyen var mesela. Hem corona bitsin, hem herkesin gönlüne göre olsun her şey” diye konuştu.