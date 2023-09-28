Hıfzı Topuz’a veda…

Tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar Hıfzı Topuz, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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Hıfzı Topuz’un cenazes, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından öğle vakti Teşvikiye Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteciler, yazarlar ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Topuz’un vefatının basın ve düşünce dünyası için önemli bir kayıp olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Eserleriyle, araştırmalarıyla, yazılarıyla birden fazla kuşağa örnek oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Topuz’un her yönüyle cumhuriyetin simgesi isimlerden biri olduğunu kaydederek, “Elbette üzüntülüyüz ama bir yanıyla da cumhuriyetimizin böyle çok kıymetli insanları var. Onları rahmetle, minnetle anıyor olmak, böyle bir toplum olmak bizim için kıymetli” diye konuştu.

Taziyeleri kabul eden Ayşe Topuz ise eşinin gençler için elinden gelen her şeyi yapmak isteyen ve onları çok önemseyen biri olduğunu dile getirdi. Topuz, “Ben hayat arkadaşımı, hayatımı kaybettim. O nedenle zor bir süreç” ifadelerini kullandı.

“BİZ ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hıfzı Topuz’un hem basının hem de edebiyatın belleği olduğunu belirtti.

Topuz’un eski ile bugün arasında bağ kuran köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Olcayto, “Biz ondan çok şey öğrendik. Gazetecilikte bayağı yol aldığım bir sırada Hıfzı Hoca ile yollarımız kesişti, ondan sonra hep ustam saydım çünkü ondan pek çok şey öğrendim” dedi.

Oyuncu Rutkay Aziz de Topuz’un uluslararası bir değer olduğuna işaret ederek, “Cumhuriyetin bütün değerlerine sonuna kadar sahip çıktı ama bence en önemlisi 100 yaşına kadar ilkeli, onurlu, namuslu, dürüst ve yalansız yaşadı” şeklinde konuştu.

Cenaze namazının ardından Topuz’un naaşı Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HIFZI TOPUZ KİMDİR?

İstanbul’da 1923’te dünyaya gelen Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Çeşitli gazetelerde çalışan Topuz, çok sayıda kitaba imza attı.

Topuz’un kaleme aldığı romanlar şöyle:

“Meyyale”, “Taif’te Ölüm”, “Paris’te Son Osmanlılar”, “Gazi ve Fikriye”, “Milli Mücadelede Çamlıca’nın Üç Gülü”, “Devrim Yılları”, “Tavcan”, “Özgürlüğe Kurşun”, “Kara Çığlık”, “Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl”, “Hava Kurşun Gibi Ağır” Nazım Romanı, “Elbet Sabah Olacaktır” Tevfik Fikret Romanı, “Vatanı Sattık Bir Pula” Namık Kemal Romanı, “Çılgın ve Özgür” Neyzen Tevfik Romanı, Şanlı Kanlı Yıllar”, “Nevbahar”, “Paris Sürgünü”

İnceleme ve araştırma eserleri:

“Fransa’da Gazetecilerin Statüsü ve Asgari Ücret”, “Information Internationale dans la Presse Turque”, “Basın Sözlüğü”, “Kara Afrika”, “100 Soruda Basın Tarihi”, “Seçim Savaşları”, “Uluslararası İletişim”, “İletişimde Karikatür ve Toplum”, “Lumumba”, “Kara Afrika’da İletişim”, “Basında Tekelleşmeler”, “Yarının Radyo TV Düzeni”, “Türkiye’de Seçim Kampanyaları”, “Siyasal Reklamcılık”, “Kara Afrika Sanatı”, “Hoşgörü”, “Başlangıcından Bugüne Kadar Dünya Karikatürü”, “Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları”, “Türk Basın Tarihi”, “Büyülü Afrika”

Anı türünde kaleme aldığı eserler ise şunlar:

“Konuklar Geçiyor”, “Parisli Yıllar”, “Eski Dostlar”, “Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris”, “Fikret Mualla”, “Başın Öne Eğilmesin”, “Paris 68, Bir Devrim Denemesi”, “Nişantaşı Anıları”, “Bana Atatürk’ü Anlattılar”, “Gülümseyen Anılar”, “Ardından Yıllar Geçti”, “Paris’te Bir Türk Ressamı, Fikret Mualla”, “Atatürk Sesleniyor”, “Bir Zamanlar Nişantaşı’nda”, “Anı ve Mektuplarla Melih Cevdet Anday” (AA)