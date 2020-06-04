Hillside Beach Club sezonu açtı

Eğlence ve dinlencenin bir arada bulunabildiği otel, geç gelen yazın müjdesini sezon açılışı ile verdi. 12 Haziran'da sezona başlayacak Hillside, tasarladığı özel deneyimlerle bu yaza hazır. Otel bu sezon için yenilenen eğlence ve yeme-içme konseptleri, açıkhava etkinlikleri ve çevresinde yer alan zengin tarihi keşfetme imkanı sunan turları ile yaz tatilini özleyenlerin ilk adresi olmaya devam edecek.

Hillside, Türk ve dünya mutfaklarından sunduğu eşsiz seçenekleri ile dünyada nam salmış bir mutfağa sahip. Günümüz trend raporlarında öne çıkan ve tüm beslenme şekillerine uygun seçenekler sunan “wellness büfe”nin de Türkiye'de öncüsü olan ekip, bu yıl çok daha fazla çeşit ile misafirlerlerini karşılayacak. Evde kalınan dönem sonrası zinde bir başlangıç için özel olarak tasarlanmış “Fresh Start” isimli wellness ve detox programları da sezonun öne çıkan yeniliklerinden.