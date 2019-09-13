Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı neye iyi gelir?

Hindistan cevizi yağı, kalp sağlığı, ağız sağlığı ve diğer sağlık yararları olan bir yağdır. Yapısal olarak Hindistan cevizi çekirdeklerinden elde edilir. Tatsız ve renksizdir. Şimdi, Hindistan cevizi yağının sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde detayları ile öğrenebilirsiniz... Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Hindistan cevizi yağı, “süper gıda” olarak sınıflandırılabilecek az sayıdaki gıdadan biridir. Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok faydaya sahiptir. Peki, Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hindistan cevizi yağının sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

İyi kolesterol seviyelerini artırır

Hindistan cevizi yağı, kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olan HDL kolesterol (iyi kolesterol) seviyesini artırmaya yardımcı olur.

Yağ yakma ve zayıflamayı teşvik eder

2009 yılında yapılan bir araştırma, Hindistan cevizi yağının, kilo kaybını arttırmada ve özellikle abdominal obeziteyi azaltmada yararlı olduğunu göstermiştir. Hindistan cevizi yağı ayrıca, pankreas üzerindeki stresi ortadan kaldırarak vücudun metabolizma hızını arttırır, böylece daha fazla enerji yakar. Obez ve fazla kilolu insanların (özellikle erkeklerin) kilo vermesine yardımcı olur.

Kalp sağlığını iyileştirir

2016 yılında bi grup araştırmacının yaptığı çalışmanın sonuçları, Hindistan cevizi yağında bulunan yağların yüzde 50’sinin laurik asit gibi orta zincirli trigliseritler (MCT’ler) olduğunu göstermektedir. Bu asitler bağırsaklar tarafından kolayca emilir ve vücut tarafından enerji üretmek için kullanılabilir. Ayrıca, MCT’ler kolesterolün taşınması veya biyosentezine katılmamaktadır. Yine 116 kroner arter hastası üzerinde yapılan çalışmalar, Hindistan cevizi yağının kötü kolesterol seviyelerinde (LDL kolesterol) azalmaya, iyi kolesterol (HDL kolesterol) düzeylerinde de artışa yol açtığını bulmuştur. Hindistan cevizi yağını sık kullanıyorsanız, kolesterol seviyenizi düzenli olarak kontrol edin. Kolesterol seviyelerinde artışlar yaşarsanız, kullanımını durdurmak veya azaltmak sizin açınızdan daha iyidir. Her durumda, yoğun olarak Hindistan cevizi yağı tüketmeye başlamadan önce profesyonel bir tıp doktoruna danışmanızda fayda olduğunu unutmayın.

Sağlıklı ve parlak saçlar

Hindistan cevizi yağı, saçınızın sağlıklı büyümesine yardımcı olurken saç tellerine de parlaklık verir.

Yaşlanma karşıtı

2018 yılında yapılan bir çalışmaya göre; Hindistan cevizi yağının antibakteriyel, yaşlanma karşıtı, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri yönünden zengin olduğu bulunmuştur.

Tiroid ve romatizmal hastalıklara iyi gelir

Hindistan cevizi yağının düzenli tüketimi tiroit rahatsızlıklarına iyi gelirken, aynı zamanda kemik erimesine karşı savaşırken artrit ve romatizma ağrılarını da azalır.

Diş bakımını destekler

Birçok çalışma, Hindistan cevizi yağının plak ve ağız kokusu gibi çeşitli diş sorunlarına karşı etkili olduğunu göstermektedir. Yine son yapılan araştırmalar, Hindistan cevizi yağının diş eti çekilmesi, plak oluşumu ve plak kaynaklı dişeti iltihabının azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir.

Antimikrobiyal etkiler

Hindistan cevizi yağı, grip, kızamık, hepatit, herpes, SARS ve diğer ciddi sağlık risklerine neden olan virüsleri öldürür. Aynı zamanda ülser, boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, zatürree ve bel soğukluğuna neden olan bakterileri de öldürür. Son olarak, Hindistan cevizi yağı, saçkıran, sporcu ayağı, pamukçuk ve kızarıklığa neden olan mantarları ve mayaları gidermede yardımcı olabilir.