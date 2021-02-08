Hindistan’da sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri’ne düşmesinin ardından meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri’ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin iki hidroelektrik santrali projesi ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini kaydetti.

Sel felaketi sonrası 11 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 14’e yükseldiğinmi ifade eden yetkililer, kaybolan en az 150 kişinin arandığını açıkladı. Chamoli’deki polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu ifade etti. Yetkililer, selin ardından 15 kişinin kurtarıldığını da bildirdi.

MODİ: TÜM ULUS DUA EDİYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uttarkand’daki durumu yakından izlediğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi edindiğini belirtti. Modi sel felaketine ilişkin yaptığı son açıklamada, “Hindistan, Uttarakhand’ın yanında ve ulus oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor” dedi.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson yayınladığı mesajında, “Düşüncelerim, buzul çöküşünden kaynaklanan yıkıcı sele müdahale eden Hindistan halkı ve Uttarakhand’daki kurtarma işçileriyle birlikte. Birleşik Krallık, Hindistan ile dayanışma içinde ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır” dedi.

SICAKLIĞIN ETKİSİ OLABİLİR

Uttarakhand polisi, Pazar günü yerel saatle 11.00 sularında buzulun nehre düştüğünü ve Rishiganga Hidroelektrik projesi olarak bilinen bir barajın hasar gördüğünü söyledi. Polis, buzulun nehre düşme etkisinin Dhauli Ganga nehri boyunca suyun seviyesini yükselttiğini ve Tapovan bölgesindeki başka bir enerji projesine daha zarar verdiğini ifade etti.

Uzmanlar, olayla ilgili en olası açıklamanın devasa buzulun hava sıcaklığındaki artıştan dolayı kırılmış ve beraberinde bir çamur çığı yaratmış olabileceğini belirtti.

Uttarakhand’da 2013’te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.