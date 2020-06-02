Hindistan’ı Nisarga Kasırgası’nın vurması bekleniyor

Corona virüsü salgını ile mücadele eden Hindistan'ı bir yandan da kasırgalar vuruyor. Hindistan, Amphan Kasırgası'ndan yaklaşık

3 hafta sonra yeni bir kasırga ile karşı karşıya. Nisarga Kasırgası'nın Hindistan’ın Maharashtra sahilini vurması bekleniyor. Nisarga Kasırgası'nın, 20 Mayıs'ta etkili olan Amphan Kasırgası'ndan daha az etkili olması bekleniyor. Kasırganın etkili ile rüzgarın saatteki hızının 105 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.(İHA)