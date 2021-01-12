Hint pilotlar havacılık tarihine geçti: Tamamı kadınlardan oluşan ekipten en uzun uçuş

Hindistan’ın milli hava yolu şirketi Air India’nın kadın pilotlardan oluşan ekibi, bir Hint havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Söz konusu uçuş, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak kayıtlara geçti. Dört kadın pilotun bir Boeing 777 ile ABD’nin San Francisco kentinden Hindistan’ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdü.

Kaptan pilot Zoya Aggarwal uçuşun ilk ayağını gerçekleştirmesinin ardından ABD medyasına verdiği röportajda, “Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık” ifadelerini kullandı.